Матыцин: надеемся, позиция здравого смысла в World Athletics восторжествует
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- РИА Новости
«Надеемся, что позиция здравого смысла восторжествует. Высшей ценностью для спорта являются атлеты, об этом не раз говорил президент МОК Томас Бах. Надеемся, что спортсмены не пострадают», — цитирует Матыцина ТАСС.
ВФЛА должна была до 1 июля выплатить штраф World Athletics в размере $5 млн, однако не сумела это сделать в установленные сроки.
Ранее сообщалось, что легкоатлет Волков работает над сменой спортивного гражданства.