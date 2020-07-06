Матыцин: надеемся, позиция здравого смысла в World Athletics восторжествует

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал ситуацию вокруг долга Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) перед World Athletics, из-за которого международная организация может принять решение не выдавать нейтральный статус российским атлетам.

«Надеемся, что позиция здравого смысла восторжествует. Высшей ценностью для спорта являются атлеты, об этом не раз говорил президент МОК Томас Бах. Надеемся, что спортсмены не пострадают», — цитирует Матыцина ТАСС.

ВФЛА должна была до 1 июля выплатить штраф World Athletics в размере $5 млн, однако не сумела это сделать в установленные сроки.

Ранее сообщалось, что легкоатлет Волков работает над сменой спортивного гражданства.