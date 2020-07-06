Матыцин: надеемся, позиция здравого смысла в World Athletics восторжествует

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Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал ситуацию вокруг долга Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) перед World Athletics, из-за которого международная организация может принять решение не выдавать нейтральный статус российским атлетам.
Матыцин: надеемся, позиция здравого смысла в World Athletics восторжествует
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Надеемся, что позиция здравого смысла восторжествует. Высшей ценностью для спорта являются атлеты, об этом не раз говорил президент МОК Томас Бах. Надеемся, что спортсмены не пострадают», — цитирует Матыцина ТАСС.

ВФЛА должна была до 1 июля выплатить штраф World Athletics в размере $5 млн, однако не сумела это сделать в установленные сроки.

Ранее сообщалось, что легкоатлет Волков работает над сменой спортивного гражданства.

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