Легкоатлет Волков работает над сменой спортивного гражданства

Обладатель юношеского рекорда мира в прыжках с шестом россиянин Матвей Волков работает над вопросами смены спортивного гражданства.

Как рассказал отец и тренер спортсмена Константин Волков, слова которого передаёт ТАСС, 16-летнему легкоатлету не придётся сидеть на трёхлетнем карантине, чтобы выступать за другую страну.

«Я уже консультировался с юристами. Ведь у моего сына нет российского спортивного гражданства, он ни разу не выступал за сборную на международных стартах, поэтому может сразу получать спортивное гражданство. То, что Матвей Волков находится в списках кандидатов в сборную России на 2020 год, также не является свидетельством наличия у него российского спортивного гражданства», — добавил отец Волкова.

Он также отметил, что они не собираются тянуть с переходом до конца июля, когда пройдёт очередной совет World Athletics.

«Уже сейчас занимаемся вопросами получения гражданства, потому что ждать нечего, наказание в отношении нашей федерации будет только ужесточено. За какую страну Матвей планирует выступать, я пока не намерен говорить, но уверен, что это произойдёт уже в ближайшем зимнем сезоне», — добавил Волков-старший.

ВФЛА оказалась под угрозой серьёзных санкций со стороны World Athletics, вплоть до полного исключения из-за невыплаты в срок штрафа за нарушение антидопинговых правил, связанного с делом прыгуна в высоту Данила Лысенко и фальсификацией документов, в которой замешано предыдущее руководство ВФЛА.

Ранее Олег Матыцин выразил надежду, что Мария Ласицкене не будет менять спортивное гражданство.