Матыцин надеется, что Ласицкене не будет менять спортивное гражданство

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Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировала высказывание трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене о возможном уходе из сборной России из-за ситуации вокруг Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Матыцин надеется, что Ласицкене не будет менять спортивное гражданство
  • Reuters

«По конкретным решениям, связанным с ситуацией, Ласицкене и другими спортсменами, мне сказать сложно. Но я надеюсь, что они будут продолжать выступать в соревнованиях как граждане Российской Федерации. И в случае необходимости Министерство спорта сделает всё возможное, чтобы защищать их интересы в любых инстанциях», — приводит слова Матыцина ТАСС.

World Athletics не согласилась продлить сроки выплаты штрафа ВФЛА за нарушение антидопинговых правил. ВФЛА была обязана выплатить $5 млн до 1 июля, но сделано этого не было. По этой причине российские легкоатлеты могут быть не допущены к международным соревнованиям.

Ранее менеджер Ласицкене высказалась о словах спортсменки о возможном уходе из сборной России.

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