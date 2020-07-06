Матыцин надеется, что Ласицкене не будет менять спортивное гражданство
- Reuters
«По конкретным решениям, связанным с ситуацией, Ласицкене и другими спортсменами, мне сказать сложно. Но я надеюсь, что они будут продолжать выступать в соревнованиях как граждане Российской Федерации. И в случае необходимости Министерство спорта сделает всё возможное, чтобы защищать их интересы в любых инстанциях», — приводит слова Матыцина ТАСС.
World Athletics не согласилась продлить сроки выплаты штрафа ВФЛА за нарушение антидопинговых правил. ВФЛА была обязана выплатить $5 млн до 1 июля, но сделано этого не было. По этой причине российские легкоатлеты могут быть не допущены к международным соревнованиям.
Ранее менеджер Ласицкене высказалась о словах спортсменки о возможном уходе из сборной России.