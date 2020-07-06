Менеджер Ласицкене высказалась о словах спортсменки о возможном уходе из сборной России

Ольга Назарова, менеджер трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене прокомментировала высказывание спортсменки о возможном уходе из сборной России из-за ситуации вокруг Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Пусть каждый понимает это как хочет. Время покажет. Скоро станет всё ясно. Сборной, по сути, уже нет. Вот приведу вам пример. В феврале в Москве прошёл турнир «Русская зима». Мне звонят спортсмены и говорят, что им сказали: призовые выплачивать не будут. Мол, у федерации и так долги. Но при чём здесь долги и призовые, которые формировали привлечённые спонсоры? Как после этого можно всерьёз о чём-то говорить?» — приводит слова Назаровой газета «Известия».

Она отметила, что пока сложно рассуждать на тему возможного карантина при смене спортивного гражданства.

«Вообще-то мы уже пять лет не выступаем под флагом России. Сейчас все отечественные спортсмены отсидели уже почти два карантинных срока. Так что можно рассчитывать на исключение. Со своей стороны мы сделаем всё, что от нас зависит. Но решение за World Athletics», — добавила менеджер спортсменки.

Ранее Ласицкене заявила, что допускает уход из сборной России из-за ситуации вокруг ВФЛА.