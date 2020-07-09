Ласицкене до сих пор не получила призовые за «Русскую зиму»
- РИА Новости
«После «Русской зимы» прошло пять месяцев, а Мария до сих пор не получила призовые за этот коммерческий турнир. И не только она одна, ко мне обратились ещё четыре моих спортсмена, которые также остались без заработанных на этих соревнованиях денег. Я как менеджер этих легкоатлетов не могу оставить без внимания этот факт», — приводит слова Назаровой ТАСС.
Она отметила, что направила запрос в ВФЛА на имя главы федерации Евгения Юрченко.
«Надеюсь, что в ближайшее время получу этот ответ, а спортсмены очень скоро — свои призовые», — добавила менеджер.
Ранее Назарова прокомментировала слова Ласицкене о её возможном уходе из сборной России.