Запертые звёзды, непригодные дорожки и критика руководства ВФЛА: почему российская лёгкая атлетика в глубочайшем кризисе

У российских легкоатлетов вряд ли появится возможность до конца этого сезона выступить на международных соревнованиях. Нейтральный статус может быть получен ими 30 сентября, когда большинство престижных стартов уже пройдёт. При этом внутри страны турниры проходят редко и на крайне низком организационном уровне, что вызывает волну критики среди спортсменов. На этом фоне также сохраняется неопределённость вокруг перестановок в руководстве ВФЛА.

Пропуск международного сезона

Несмотря на то что в мире продолжается пандемия коронавируса, возобновились соревнования по лёгкой атлетике, и в Монако и Стокгольме уже прошли два этапа Бриллиантовой лиги. Однако среди звёзд бега и прыжков не оказалось российских спортсменов. В этом сезоне им не приходится рассчитывать даже на выступление в нейтральным статусе, как это было в первые месяцы после отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Дело Данилы Лысенко, которое вывело кризис в ВФЛА на новый уровень, пока не закрыто, и из-за этого организации по-прежнему грозит полное исключение. 12 августа федерация с опозданием выполнила одно из условий, которое позволит это предотвратить: заплатила штраф для Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) в размере €6,31 млн.

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Теперь ВФЛА должна представить свой план по восстановлению членства и борьбе с допингом, который будет согласован с рабочей группой World Athletics. Успеть надо до 31 августа. Принят этот план может быть не раньше 30 сентября, когда состоится совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций. То есть до этой даты, если в IAAF не согласятся пойти навстречу и ускорить процесс, выдача нейтральных статусов невозможна.

В октябре международных стартов практически не останется, так что едва ли кому-то из легкоатлетов захочется подавать заявки и оплачивать на них взносы. То, что сезон потерян, признала чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова.

«Хочется уже прыгнуть повыше и со спокойной душой уйти в отпуск. Я отпустила ситуацию. Уже понятно, что мы этот международный сезон пропускаем. Так бы я сидела и нервничала — успеем или не успеем, а я на 100% уверена, что мы, к сожалению, никуда не поедем, как бы это ни было печально», — цитирует спортсменку РИА Новости.

При этом стоит отметить, что комиссия по восстановлению ВФЛА, которая должна составить план для World Athletics, с момента своего создания 20 апреля провела только два заседания, последнее из которых после двух переносов состоялось 20 августа.

Плохая организация внутренних стартов

До появления нейтрального статуса российские спортсмены довольствовались выступлениями на внутренних соревнованиях. Однако дела в лёгкой атлетике уже настолько плохи, что даже эта возможность становится недоступной. На прошлой неделе шквал критики со стороны спортсменов вызвала организация Мемориала братьев Знаменских — традиционно самого престижного после чемпионата и Кубка России соревнования.

Первоначально состязания должны были пройти в подмосковном Жуковском. Однако 10 августа, за 11 дней до их начала, старты перенесли в Смоленск в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Московской области.

Переносом состязаний многие остались недовольны. Участникам соревнований, в рамках которых проходил и чемпионат России в беге на 10 тыс. метров, пришлось выступать на третьей дорожке с непривычной разметкой, что полностью меняло план на забег у тех, кто всё-таки согласился выступать в таких условиях.

«Из десятков, не побоюсь этого слова, великолепных стадионов, имеющихся в стране, выбирают тот, где в эту пору не стыдно провести разве что первенство района. Среди ПТУ. Ох уж это видео, где перед самым стартом двое судей коряво и сикось-накось, щедро петляя и выполняя зигзаги, отмеряли рулеткой круг, решив, что бежать надо будет не 25 кругов, а 24 с хвостиком. И так сойдёт. Как это назвать? Хотелось бы задать один простой вопрос нашему спортивному руководству: вы что там все, охренели?» — негодовал чемпион России 2013 года Ринас Ахмадеев.

По словам другого российского легкоатлета, Андрея Фарносова, «сельские игры колхозников образца 1968 года выглядели гораздо круче».

«Я даже не хочу описывать состояние дорожки. Ни в одной стране, где легкоатлетическая команда больше, чем пять человек, нереально увидеть ту порнографию, которую мы видели в Смоленске! Если функционеров ВФЛА не могут отстранить от работы на четыре года, значит, надо штрафовать рублём!» — добавил Фарносов.

Спортивный директор ВФЛА Светлана Абрамова принесла извинения за низкий уровень проведения столь важного для российских легкоатлетов соревнования. Она отметила, что рассматривался вопрос о полной отмене состязаний, однако из-за того, что в этом году сезон получился слишком коротким, было решено всё-таки организовать их даже в таких экстраординарных условиях. Абрамова пообещала спортсменам не допустить повторения этой истории.

«Эти соревнования, без сомнения, войдут в историю. Но запомнятся они, к сожалению, не достижениями спортсменов, а тем, что возглавят антирейтинг, став ярким символом того, как делать нельзя и чего быть не должно», — заявила она.

Стоит отметить, что в те же дни в подмосковном Подольске состоялись соревнования «Мемориал Абрамова», на которых выступили ряд сильных спортсменов, хотя ранее в ВФЛА заявляли, что проводить в Московской области Мемориал Знаменских нельзя по настоянию Роспотребнадзора.

Путаница в руководстве

Не добавляют оптимизма российской лёгкой атлетике перестановки в руководстве ВФЛА. 13 июля президент организации Евгений Юрченко подал в отставку и планировал официально оставить пост 28-го числа. Исполняющим обязанности должен был стать вице-президент федерации Алексей Плотников.

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Однако затем президиум ВФЛА объявил, что не считает целесообразным проведение внеочередной выборной конференции после ухода Юрченко. В СМИ стали высказываться сомнения в том, что он действительно ушёл в отставку. Такое мнение, в частности, выразил бывший член президиума ВФЛА Алексей Кустов.

Следующее заседание президиума объявило, что отчётно-выборная конференция состоится 30 ноября, и уже до этого времени Юрченко будет исполнять обязанности главы российской лёгкой атлетики. Происходящим осталась сильно недовольна трёхкратная чемпионка мира Мария Ласицкене.

«ВФЛА — это цирк, а Евгений Юрченко и его команда — главные в нём артисты, у которых, к сожалению, нет ни стыда ни совести. Человек ушёл в отставку месяц назад, а потом вернулся как ни в чём не бывало. Всех этих людей давно уже не должно быть в федерации, так как они лишь позорят российскую лёгкую атлетику. Ну а дата новых выборов в целом показывает неадекватность президиума, с учётом того, что в декабре состоится важный для Олимпиады-2021 совет World Athletics, а мы уже потеряли около полугода с нынешним руководством и теперь потеряем ещё несколько месяцев», — говорила Ласицкене.