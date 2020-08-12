ВФЛА выплатила штраф World Athletics

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) погасила задолженность в $6,31 млн перед World Athletics.

«Выплата задолженности стала возможной благодаря поддержке Министерства спорта, которое выделило ВФЛА единовременную субсидию на развитие лёгкой атлетики», — говорится в сообщении пресс-службы ВФЛА.

Российские атлеты вынуждены выступать под нейтральным флагом с декабря 2016 года из-за приостановки членства ВФЛА в World Athletics. ВФЛА оказалась под угрозой ещё более серьёзных санкций со стороны World Athletics — вплоть до полного исключения — в случае невыплаты в срок штрафа за нарушение антидопинговых правил, связанного с делом прыгуна в высоту Данила Лысенко и фальсификацией документов, в которой было замешано предыдущее руководство федерации.

Ранее сообщалось, что Минспорт выделил ВФЛА субсидию на погашение долга перед World Athletics.