Минспорт выделил ВФЛА субсидию на погашение долга перед World Athletics
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- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба Минспорта, субсидия выделена не только на погашение долга, но и на развитие лёгкой атлетики в целом и на подготовку спортивного резерва.
Сумма выделенных средств не называется.
ВФЛА обязана оплатить штраф в размере $6,31 млн до 15 августа. В противном случае она может быть исключена из World Athletics.
Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене раскритиковала ВФЛА за решение оставить Евгения Юрченко во главе организации до конца ноября 2020 года.