Минспорт выделил ВФЛА субсидию на погашение долга перед World Athletics

Министерство спорта Российской Федерации приняло решение о выделении Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) единовременной субсидии на погашение долга перед World Athletics.

Как сообщает пресс-служба Минспорта, субсидия выделена не только на погашение долга, но и на развитие лёгкой атлетики в целом и на подготовку спортивного резерва.

Сумма выделенных средств не называется.

ВФЛА обязана оплатить штраф в размере $6,31 млн до 15 августа. В противном случае она может быть исключена из World Athletics.

Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене раскритиковала ВФЛА за решение оставить Евгения Юрченко во главе организации до конца ноября 2020 года.