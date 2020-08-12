Минспорт выделил ВФЛА субсидию на погашение долга перед World Athletics

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Министерство спорта Российской Федерации приняло решение о выделении Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) единовременной субсидии на погашение долга перед World Athletics.
Минспорт выделил ВФЛА субсидию на погашение долга перед World Athletics
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Минспорта, субсидия выделена не только на погашение долга, но и на развитие лёгкой атлетики в целом и на подготовку спортивного резерва.

Сумма выделенных средств не называется.

ВФЛА обязана оплатить штраф в размере $6,31 млн до 15 августа. В противном случае она может быть исключена из World Athletics.

Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене раскритиковала ВФЛА за решение оставить Евгения Юрченко во главе организации до конца ноября 2020 года.

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