Ласицкене назвала ВФЛА цирком, а Юрченко — артистом без стыда и совести

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене раскритиковала Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) за решение оставить Евгения Юрченко во главе организации до конца ноября 2020 года.

«ВФЛА — это цирк, а Евгений Юрченко и его команда — главные в нём артисты. У них, к сожалению, нет ни стыда ни совести. Человек ушёл в отставку месяц назад, а затем вернулся как ни в чём не бывало. Всех этих людей уже давно не должно быть в федерации, они лишь позорят российскую лёгкую атлетику. А дата новых выборов в целом показывает неадекватность президиума. С учётом того, что в декабре состоится важный для Олимпиады-2021 совет World Athletics, а мы уже потеряли порядка полугода с нынешним руководством и теперь потеряем ещё несколько месяцев», — приводит слова Ласицкене РИА Новости.

Евгений Юрченко ушёл в отставку с поста главы ВФЛА 13 июля. 10 августа было объявлено, что он будет исполнять обязанности президента организации до 30 ноября.

Ранее сообщалось, что Юрченко будет исполнять обязанности президента ВФЛА до 30 ноября.