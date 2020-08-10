Юрченко будет исполнять обязанности президента ВФЛА до 30 ноября

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Евгений Юрченко, подавший в отставку с поста президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), будет исполняющим обязанности главы организации до 30 ноября 2020 года.
Юрченко будет исполнять обязанности президента ВФЛА до 30 ноября
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВФЛА. 30 ноября состоится отчётно-выборная конференция организации.

Юрченко подал в отставку со своей должности 13 июля 2020 года. Под его руководством ВФЛА не выплатила в установленные сроки штраф, наложенный на организацию со стороны World Athletics. Из-за этого всемирная федерация прекратила рассматривать заявки российских легкоатлетов на получение нейтрального статуса, который необходим для участия в международных соревнованиях.

Ранее Ласицкене назвала затягивание работы над дорожной картой ВФЛА издевательством над спортсменами.

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