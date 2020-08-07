Ласицкене назвала затягивание работы над дорожной картой ВФЛА издевательством над атлетами

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказала мнение о ситуации вокруг дорожной карты по восстановлению членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в World Athletics.

«Заявление руководителя комиссии по восстановлению ВФЛА о том, что в создании дорожной карты важна не только оперативность, но и то, чтобы этот документ был максимально цельным, выверенным, профессиональным, что в нём важно отразить ожидания спортсменов, выглядит невероятно смешным. Все эти фразы не более чем попытка заигрывания с легкоатлетической общественностью», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

Она отметила, что необходимость создания дорожной карты была озвучена ещё на мартовском заседании совета World Athletics, но до сих пор в данном направлении ничего не было сделано.

«Так что очередное затягивание времени с учётом того, что международный сезон уже начался, — это просто очередное издевательство над легкоатлетами со стороны тех, кто по своей работе должен их защищать», — добавила спортсменка.

ВФЛА объявила, что дорожная карта должна быть утверждена для отправки в World Athletics 14 августа. Крайний срок подачи предварительного плана по восстановлению ВФЛА — 31 августа.

Ранее Олег Матыцин рассказал о выплате ВФЛА долга World Athletics.