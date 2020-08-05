Матыцин рассказал о выплате ВФЛА долга World Athletics

Министр спорта Олег Матыцин рассказал о выплате долга Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА) World Athletics размером в $ 6,31 млн.

«Мы активно сейчас работаем, чтобы выполнить гарантии, которые были озвучены. Прорабатываем механизм в соответствии с российским и международным законодательством. Работа ведётся при взаимодействии с ВФЛА. Надеюсь, все обязательства будут выполнены», — цитирует Матыцина «Р-Спорт».

ВФЛА обязана оплатить штраф до 15 августа. В противном случае она будет исключена из World Athletics.

Ранее Матыцин гарантировал выплату наложенного на ВФЛА штрафа.