Матыцин рассказал о выплате ВФЛА долга World Athletics

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Министр спорта Олег Матыцин рассказал о выплате долга Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА) World Athletics размером в $ 6,31 млн.
Матыцин рассказал о выплате ВФЛА долга World Athletics
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Мы активно сейчас работаем, чтобы выполнить гарантии, которые были озвучены. Прорабатываем механизм в соответствии с российским и международным законодательством. Работа ведётся при взаимодействии с ВФЛА. Надеюсь, все обязательства будут выполнены», — цитирует Матыцина «Р-Спорт».

ВФЛА обязана оплатить штраф до 15 августа. В противном случае она будет исключена из World Athletics.

Ранее Матыцин гарантировал выплату наложенного на ВФЛА штрафа.

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