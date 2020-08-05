Матыцин рассказал о выплате ВФЛА долга World Athletics
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«Мы активно сейчас работаем, чтобы выполнить гарантии, которые были озвучены. Прорабатываем механизм в соответствии с российским и международным законодательством. Работа ведётся при взаимодействии с ВФЛА. Надеюсь, все обязательства будут выполнены», — цитирует Матыцина «Р-Спорт».
ВФЛА обязана оплатить штраф до 15 августа. В противном случае она будет исключена из World Athletics.
Ранее Матыцин гарантировал выплату наложенного на ВФЛА штрафа.