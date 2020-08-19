Чемпион мира по лёгкой атлетике Шубенков начнёт летний сезон в Брянске

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Бегун на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков впервые в нынешнем сезоне выступит на Кубке России по лёгкой атлетике в Брянске.
Чемпион мира по лёгкой атлетике Шубенков начнёт летний сезон в Брянске
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Соревнования запланированы на 29—30 августа. По словам тренера спортсмена Сергея Клевцова, для более качественной подготовки к Олимпиаде в Токио Шубенкову очень важно как можно быстрее получить возможность выступать на международных стартах.

«В первую очередь мы думаем о них и очень ждём, когда начнётся выдача нейтральных статусов. С начала года мы очень много работали на тренировках, и, конечно, нам нужны старты, пусть даже и внутренние. Поэтому, если Шубенков не получит в ближайшее время нейтральный статус, то он, очень вероятно, начнёт этот сезон на Кубке России в Брянске», — приводит слова Клевцова ТАСС.

Шубенков является чемпионом и трёхкратным призёром чемпионатов мира, а также двукратным победителем европейских первенств.

Ранее сообщалось, что Шубенков выразил сожаление в связи с пропуском этапа «Бриллиантовой лиги» в Монако.

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