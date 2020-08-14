Шубенков отреагировал на старт «Бриллиантовой лиги»

Российский легкоатлет Сергей Шубенков выразил сожаление из-за пропуска этапа «Бриллиантовой лиги» в Монако.

«А сегодня «Бриллиантовая лига» в Монако. Но меня там не будет. ВФЛА выплатила штраф на этой неделе, однако пока банковские формальности да допускные официальности, времени на всё не хватило. Удачи участникам, надеюсь, скоро увидимся», — написал Шубенков в Instagram.

ВФЛА 12 августа при помощи Минспорта России выплатила World Athletics долг в $6,31 млн за нарушения и фальсификацию документов в деле прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Ранее World Athletics подтвердила получение средств от ВФЛА.