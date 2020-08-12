World Athletics подтвердила получение средств от ВФЛА
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- AFP
Об этом сообщил представитель пресс-службы World Athletics, слова которого передаёт ТАСС.
«Первое из условий, установленных рабочей группой, было выполнено в полном объёме», — добавили в World Athletics.
Российские спортсмены вынуждены выступать под нейтральным флагом с декабря 2016 года из-за приостановки членства ВФЛА в World Athletics. ВФЛА оказалась под угрозой ещё более серьёзных санкций со стороны World Athletics, вплоть до полного исключения, в случае невыплаты в срок штрафа за нарушение антидопинговых правил, связанное с делом прыгуна в высоту Данила Лысенко и фальсификацией документов, в которой замешано предыдущее руководство федерации.
Ранее стало известно, что ВФЛА выплатила штраф World Athletics.