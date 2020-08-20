ВФЛА на следующей неделе отправит дорожную карту в World Athletics

Комиссия по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) на следующей неделе направит в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) окончательный вариант дорожной карты по восстановлению членства в организации.

«Я думаю, 20 августа будет рассмотрен предпоследний вариант обновлённой дорожной карты. Сегодня на заседании должны прозвучать заключительные предложения. После того, как все они будут учтены, то я думаю, что на следующей неделе мы соберёмся вновь, обсудим окончательный вариант и отправим его в World Athletics», — цитирует ТАСС генерального секретаря организации Андрея Конокотина.

Комиссия по восстановлению ВФЛА до конца августа 2020 года должна отправить в World Athletics новую дорожную карту с подробной информацией об усилении своей антидопинговой деятельности. После того, как рабочая группа World Athletics рассмотрит и одобрит документ, международная федерация возобновит выдачу нейтральных статусов российским легкоатлетам.

Ранее Ласицкене призналась, что не теряет надежды выступить на международных соревнованиях в 2020 году.