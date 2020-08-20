ВФЛА на следующей неделе отправит дорожную карту в World Athletics

Короткая ссылка
Комиссия по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) на следующей неделе направит в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) окончательный вариант дорожной карты по восстановлению членства в организации.
ВФЛА на следующей неделе отправит дорожную карту в World Athletics
  • © KIRILL KUDRYAVTSEV
  • AFP

«Я думаю, 20 августа будет рассмотрен предпоследний вариант обновлённой дорожной карты. Сегодня на заседании должны прозвучать заключительные предложения. После того, как все они будут учтены, то я думаю, что на следующей неделе мы соберёмся вновь, обсудим окончательный вариант и отправим его в World Athletics», — цитирует ТАСС генерального секретаря организации Андрея Конокотина. 

Комиссия по восстановлению ВФЛА до конца августа 2020 года должна отправить в World Athletics новую дорожную карту с подробной информацией об усилении своей антидопинговой деятельности. После того, как рабочая группа World Athletics рассмотрит и одобрит документ, международная федерация возобновит выдачу нейтральных статусов российским легкоатлетам.

Ранее Ласицкене призналась, что не теряет надежды выступить на международных соревнованиях в 2020 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить