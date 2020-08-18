Ласицкене призналась, что не теряет надежды выступить на международных соревнованиях в 2020 году

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Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала, что не теряет надежды на выступление на международных соревнованиях в 2020 году.
Ласицкене призналась, что не теряет надежды выступить на международных соревнованиях в 2020 году
  • РИА Новости

«У нас изначально был план по международным соревнованиям, мы по нему готовились, от этого плана не отходим. Каждую тренировку я выкладываюсь, не даю себе расслабиться, нахожу силы. Естественно, когда начинаешь задумываться, то понимаешь, что шансов мало, поэтому лучше об этом не думать, а молча тренироваться», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

Российские атлеты вынуждены выступать под нейтральным флагом с декабря 2016 года из-за приостановки членства ВФЛА в World Athletics. ВФЛА оказалась под угрозой ещё более серьёзных санкций со стороны World Athletics — вплоть до полного исключения — по причине невыплаты в срок штрафа за нарушение антидопинговых правил, связанного с делом прыгуна в высоту Данила Лысенко и фальсификацией документов, в которой было замешано предыдущее руководство федерации.

Ранее сообщалось, что ВФЛА ещё не определила дату очередного заседания комиссии по восстановлению членства в World Athletics.

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