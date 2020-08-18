ВФЛА ещё не определила дату очередного заседания комиссии по восстановлению членства в World Athletics
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- РИА Новости
По словам пресс-атташе ВФЛА Натальи Юхаревой, которые передаёт ТАСС, комиссия продолжает свою работу, дата заседания будет определена позднее.
Изначально очередное заседание комиссии, на котором планировалось утвердить обновлённую дорожную карту для восстановления членства в World Athletics, было назначено на 14 августа.
Ранее World Athletics подтвердила получение средств от ВФЛА.