ВФЛА ещё не определила дату очередного заседания комиссии по восстановлению членства в World Athletics

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Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) не определилась с датой проведения очередного заседания комиссии по восстановлению членства организации в World Athletics.
ВФЛА ещё не определила дату очередного заседания комиссии по восстановлению членства в World Athletics
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

По словам пресс-атташе ВФЛА Натальи Юхаревой, которые передаёт ТАСС, комиссия продолжает свою работу, дата заседания будет определена позднее.

Изначально очередное заседание комиссии, на котором планировалось утвердить обновлённую дорожную карту для восстановления членства в World Athletics, было назначено на 14 августа.

Ранее World Athletics подтвердила получение средств от ВФЛА.

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