ВФЛА ещё не определила дату очередного заседания комиссии по восстановлению членства в World Athletics

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) не определилась с датой проведения очередного заседания комиссии по восстановлению членства организации в World Athletics.

По словам пресс-атташе ВФЛА Натальи Юхаревой, которые передаёт ТАСС, комиссия продолжает свою работу, дата заседания будет определена позднее.

Изначально очередное заседание комиссии, на котором планировалось утвердить обновлённую дорожную карту для восстановления членства в World Athletics, было назначено на 14 августа.

Ранее World Athletics подтвердила получение средств от ВФЛА.