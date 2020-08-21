Матыцин заявил, что Минспорт решил большую часть задач по восстановлению членства ВФЛА
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«Будем надеется, большую часть задач мы решили, сейчас всё зависит от того, как оперативно и профессионально сработаем на подготовку планов, ну и дальнейшее — вопрос руководства федерации и взаимодействия с World Athletics», — приводит слова Матыцина ТАСС.
Российские спортсмены вынуждены выступать под нейтральным флагом с декабря 2016 года из-за приостановки членства ВФЛА в World Athletics. ВФЛА оказалась под угрозой ещё более серьёзных санкций со стороны World Athletics, вплоть до полного исключения в случае невыплаты в срок штрафа за нарушение антидопинговых правил, связанного с делом прыгуна в высоту Данила Лысенко и фальсификацией документов, в которой замешано предыдущее руководство федерации.
Ранее стало известно, что ВФЛА выплатила штраф World Athletics.