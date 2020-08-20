В ВФЛА обсудили план внедрения культуры нулевой терпимости к допингу

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Члены комиссии по восстановлению статуса Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) обсудили проект плана внедрения культуры нулевой терпимости к допингу.
В ВФЛА обсудили план внедрения культуры нулевой терпимости к допингу
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте ВФЛА, на заседании комиссии, которое прошло в режиме видеоконференции, также были озвучены предложения и замечания, которые будут внесены в итоговый документ по восстановлению членства организации в World Athletics.

Комиссия по восстановлению ВФЛА до конца августа 2020 года должна отправить в World Athletics новую дорожную карту с подробной информацией об усилении своей антидопинговой деятельности. После того, как рабочая группа World Athletics рассмотрит и одобрит документ, международная федерация возобновит выдачу нейтральных статусов российским легкоатлетам.

Ранее сообщалось, что ВФЛА на следующей неделе отправит дорожную карту в World Athletics.

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