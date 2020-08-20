В ВФЛА обсудили план внедрения культуры нулевой терпимости к допингу
- РИА Новости
Как сообщается на сайте ВФЛА, на заседании комиссии, которое прошло в режиме видеоконференции, также были озвучены предложения и замечания, которые будут внесены в итоговый документ по восстановлению членства организации в World Athletics.
Комиссия по восстановлению ВФЛА до конца августа 2020 года должна отправить в World Athletics новую дорожную карту с подробной информацией об усилении своей антидопинговой деятельности. После того, как рабочая группа World Athletics рассмотрит и одобрит документ, международная федерация возобновит выдачу нейтральных статусов российским легкоатлетам.
Ранее сообщалось, что ВФЛА на следующей неделе отправит дорожную карту в World Athletics.