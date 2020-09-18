«Кажется, что я всё ещё в облаках»: швед Дюплантис побил державшийся 26 лет рекорд украинца Бубки в прыжках с шестом

Прыгун с шестом Арман Дюплантис побил рекорд Сергея Бубки для открытых площадок. Шведский спортсмен на этапе Бриллиантовой лиги в Риме покорил высоту 6,15 м, на сантиметр улучшив результат украинского легкоатлета, установленный 26 лет назад. Дюплантису также принадлежит абсолютный рекорд мира.

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис побил один из самых выдающихся рекордов в истории лёгкой атлетики. На соревнованиях в Риме он покорил планку, установленную на высоте 6,15 м, превысив достижение украинца Сергея Бубки в 1994 году. 20-летний спортсмен стал абсолютным рекордсменом мира, чьи результаты являются лучшими как на открытых стадионах, так и в закрытых помещениях.

Столь выдающийся результат Дюплантис показал на этапе Бриллиантовой лиги в столице Италии. Сами соревнования вышли не слишком зрелищными. Швед стал победителем после того, как взял высоту 5,85 м. Никому больше из участников не удалось взлететь так высоко, в том числе и основному сопернику — французу Рено Лавиллени, завершившему борьбу на отметке 5,70.

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Одержав в этом году уже 15-ю победу подряд на различных турнирах, Дюплантис остался в секторе и заказал высоту 6 м. Шведскому вундеркинду удалось взять её с первой попытки, и тогда он решил бросить вызов великому достижению Бубки — прыжок украинца на высоту 6,14 м на протяжении 26 лет оставался лучшим результатом на открытых стадионах. Никогда в истории прыжков с шестом высшее достижение не держалось настолько долго.

Стоит оговориться, что формально Дюплантис не штурмовал мировой рекорд. Он уже принадлежит шведу с февраля этого года. На соревнованиях в Торуне он покорил высоту 6,17 м, а неделей позже на один сантиметр улучшил свой же рекорд на турнире в Глазго.

Однако оба раза Дюплантис выступал в закрытом помещении. Всемирная федерация лёгкой атлетики (World Athletics) хотя и регистрирует отдельные рекорды для залов, но также признаёт их в качестве абсолютных, если они оказались лучше тех, что были установлены на открытом воздухе. Прыгунам с шестом гораздо проще выступать на закрытом стадионе, чтобы на их результаты не могла повлиять погода. У болельщиков всегда оставался повод считать истинным рекордсменом именно Бубку, так как он выступал в гораздо более жёстких условиях.

Но теперь этой неразберихе с достижениями положен конец. В Риме Дюплантис заказал высоту 6,15 м, которую прежде пытался покорить 13 раз. Первая попытка у него не удалась — спортсмен уже перелетел через планку, но задел её грудью. Перед вторым прыжком швед попросил совета у Лавиллени, который тоже побил рекорд Бубки в помещении ещё в 2014 году. Француз предложил оттолкнуться шестом ещё сильнее, и это помогло. Дюплантис перепрыгнул планку с приличным запасом.

«Я упал на мат, но ещё не вернулся на землю. Кажется, что я всё ещё в облаках. Это такое чувство, когда ты ощущаешь себя немного во сне. Это нереально, у меня было то сверхсумасшедшее чувство, когда всё складывается идеально и ты показываешь отличный результат. Мне просто хотелось оказаться на вершине списка лучших. 6,15 м были для меня действительно важной отметкой, так что я рад, что покорил её. Раньше была некоторая путаница между рекордами на улице и в помещении, но теперь её нет. У меня уже был мировой рекорд, но хотелось всё прояснить и стать лучшим на открытом воздухе», — сказал Дюплантис после своего прыжка.

Одним из первых должное шведу отдал сам Бубка. Он пожелал Дюплантису не останавливаться на достигнутом и продолжать погоню за новыми результатами.

«Поздравляю Дюплантиса с тем, что он побил мой рекорд! Удивительный результат! Рад за него и его родителей, они прекрасные люди. И рад за лёгкую атлетику и спорт в целом, потому что у нас есть такая яркая звезда на много лет вперёд. Желаю всего наилучшего и покорения новых высот!» — написал Бубка в Twitter.

Интересно, что Дюплантис превысил достижение Бубки в 20 лет — в таком же возрасте украинец сам установил свой первый рекорд. При этом оба смогли переписать историю до своего дебюта на Олимпийских играх. Советскому легкоатлету не удалось поехать в Лос-Анджелес в 1984 году из-за бойкота, а Дюплантису дебютировать в Токио-2020 помешала пандемия коронавируса.

Успех шведского прыгуна стал ещё одним подтверждением тому, что лёгкая атлетика в целом смогла без больших потерь перенести вынужденный простой из-за карантина. С тех пор как соревнования возобновились, было побито уже несколько мировых рекордов. В августе угандец Джошуа Чептегеи превысил ещё одно знаковое достижение Кененисы Бекеле в беге на 5000 м, пробежав дистанцию за 12:35,36. Британцу Мо Фара удалось стать лучшим в часовом беге, преодолев 21 330 м. В аналогичной дисциплине у женщин лучшей стала нидерландка Сифан Хасан с результатом 18 930 м. Наконец, 5 сентября кенийка Перес Джепчирчир побила рекорд в полумарафоне — 1:05:34.