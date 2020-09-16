Бывшего главу IAAF Диака осудили на четыре года тюрьмы и оштрафовали на €500 тысяч
- Reuters
Спортивному чиновнику назначили четыре года лишения свободы, два из них — условно. Кроме того, 87-летнего Диака оштрафовали на €500 тыс., сообщает L’Equipe.
Ранее экс-главе IAAF были предъявлены обвинения в коррупции, злоупотреблении доверием и отмывании денег в составе преступной группировки. Диак также заявлял, что покрывал уличённых в допинге российских спортсменов ради финансового благополучия IAAF.
Также стало известно, что в World Athletics ещё не определились с экспертами в комиссию по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики.