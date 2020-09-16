Вынесен приговор бывшему президенту ВФЛА Балахничёву

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В Париже огласили приговор бывшему президенту Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентину Балахничёву.
Вынесен приговор бывшему президенту ВФЛА Балахничёву
  • РИА Новости

Российского функционера осудили на три года лишения свободы по делу о коррупции в Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF) и сокрытии положительных допинг-проб спортсменов.

«Они сообщают, что арестуют меня, причём не через юрисдикцию международного суда, а через юрисдикцию Франции. Ну что за игра? Она идёт в последние годы против России, и я один из заложников этой игры», — цитирует Балахничёва РИА Новости.

Ещё одним фигурантом дела стал экс-тренер сборной России в беге на длинные дистанции Алексей Мельников, который в данный момент находится в розыске. Его приговорили к двум годам тюремного заключения по подозрению в пассивной коррупции.  

Также стало известно, что бывшего главу IAAF Ламина Диака осудили на четыре года тюрьмы и оштрафовали на €500 тыс.

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