Вынесен приговор бывшему президенту ВФЛА Балахничёву

В Париже огласили приговор бывшему президенту Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентину Балахничёву.

Российского функционера осудили на три года лишения свободы по делу о коррупции в Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF) и сокрытии положительных допинг-проб спортсменов.

«Они сообщают, что арестуют меня, причём не через юрисдикцию международного суда, а через юрисдикцию Франции. Ну что за игра? Она идёт в последние годы против России, и я один из заложников этой игры», — цитирует Балахничёва РИА Новости.

Ещё одним фигурантом дела стал экс-тренер сборной России в беге на длинные дистанции Алексей Мельников, который в данный момент находится в розыске. Его приговорили к двум годам тюремного заключения по подозрению в пассивной коррупции.

Также стало известно, что бывшего главу IAAF Ламина Диака осудили на четыре года тюрьмы и оштрафовали на €500 тыс.