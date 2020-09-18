Бубка поздравил Дюплантиса, установившего новый мировой рекорд в прыжках с шестом

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Председатель Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил шведского легкоатлета Армана Дюплантиса с установлением мирового рекорда в прыжках с шестом на открытой площадке.
Бубка поздравил Дюплантиса, установившего новый мировой рекорд в прыжках с шестом
  • globallookpress.com

«Поздравляю Армана Дюплантиса, побившего мой рекорд! Потрясающий результат! Я рад за него и его родителей. Они замечательные люди. И я рад за лёгкую атлетику и спорт в целом, что есть такая яркая звезда на годы вперед. Всего наилучшего и вперёд к новым вершинам!» — написал Бубка в Twitter.

Швед сумел взять высоту в 6,15 м, что на один сантиметр выше предыдущего мирового рекорда,6 установленного Бубкой в 1994 году.

Ранее Дюплантис рассказал, что почувствовал, превзойдя рекорд Бубки.

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