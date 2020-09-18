Дюплантис рассказал, что почувствовал, превзойдя рекорд Бубки

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис прокомментировал свой мировой рекорда в прыжках с шестом на открытом воздухе.

«Наконец-то я побил мировой рекорд! Так здорово. Я невероятно сильно хотел взять эти 6,15. Это был серьёзный груз на моих плечах. Я чувствовал, что должен сделать это, чтобы мне перестали задавать этот вопрос. Когда получилось, было скорее облегчение, чем радость», — цитирует olympicchannel.com Дюплантиса.

Шведу покорилась планка в 6,15 м, что на один см выше, нежели предыдущее достижение, установленное легендарным украинским спортсменом Сергеем Бубкой в 1994 году.

Ранее сообщалось, что Дюплантис побил мировой рекорд Бубки на этапе «Бриллиантовой лиги».