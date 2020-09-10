«Решение CAS не может быть оспорено»: суд запретил Семене состязаться с женщинами без понижения уровня тестостерона

Федеральный суд Швейцарии отказал южноафриканской легкоатлетке Кастер Семене в удовлетворении иска к Международной федерации лёгкой атлетики. Спортсменка требовала отменить правила, которые не позволяют девушкам с повышенным уровнем тестостерона принимать участие в женских соревнованиях. Семеня уже заявила, что продолжит борьбу, однако, скорее всего, не сможет выступить в своей коронной дисциплине 800 м на Играх в Токио, если не начнёт принимать специальные препараты.

Федеральный суд Швейцарии отклонил иск южноафриканской бегуньи Кастер Семени к Международной федерации лёгкой атлетики (World Athletics) с требованием отменить правила, касающиеся уровня тестостерона у спортсменок. Из-за новых требований двукратной олимпийской чемпионке запрещено участвовать в состязаниях, пока она не начнёт принимать препараты, снижающие в её организме концентрацию этого гормона.

В апреле 2018 года World Athletics приняла правила, регулирующие допуск к соревнованиям для спортсменок с высоким уровнем тестостерона. Они должны были вступить в силу осенью того же года. Согласно предписаниям, участницам международных соревнований в беге на дистанции от 400 метров до одной мили нельзя иметь уровень тестостерона в сыворотке крови выше 5 нмоль/л.

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Спортсменки с таким показателем должны либо снижать его с помощью гормональных препаратов и поддерживать необходимый уровень в течение шести месяцев перед стартом, либо состязаться с мужчинами или в отдельной категории. Принято считать, что уровень тестостерона у женщин колеблется на уровне от 0,06 до 1,68 нмоль/л, в то время как для мужчин нормой является 7,7—29,4 нмоль/л.

Семеня выступила с критикой новых требований легкоатлетической федерации. Трёхкратная чемпионка мира сразу начала борьбу за отмену правил, которые, по её мнению, нарушают её право участвовать в женских соревнованиях. Позднее она подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), и World Athletics пришлось временно отложить вступление поправок в силу.

Однако CAS занял сторону организации, которая настаивала на том, что спортсменки с высоким уровнем тестостерона, даже если он имеет естественные причины, получают несправедливое преимущество по отношению к другим девушкам. В решении суда отмечалось, что хотя новые правила и являются дискриминационными, но они необходимы для поддержания целостности женской лёгкой атлетики.

После этого Семеня подала апелляцию в Федеральный суд Швейцарии. В начале разбирательства суд проинструктировал World Athletics, чтобы организация временно приостановила свои правила допуска спортсменок, но вскоре отменил собственное решение. В результате Семеня была лишена возможности выступить на чемпионате мира 2019 года, как и несколько других спортсменок, которые претендовали на медали в своих дисциплинах.

В итоге Федеральный суд Швейцарии окончательным решением отклонил жалобу Семени, подтвердив правомерность действий World Athletics.

«Эксперты определили, что тестостерон является основным фактором, определяющим различные уровни спортивных достижений полов в лёгкой атлетике. Согласно решению CAS, женщины с вариантом гена «46 XY DSD» имеют уровень тестостерона, сопоставимый с мужчинами, что дает им конкурентное преимущество. На основании этого решение CAS не может быть оспорено», — цитирует вердикт «Интерфакс».

В решении суда отмечается, что каждая спортивная федерация сама вправе устанавливать правила, которые позволят избежать ситуации, когда спортсмены с заметным физическим преимуществом искажают суть соревнований. В качестве примера приведена практика введения весовых категорий в некоторых видах спорта.

Для Семени решение суда означает, что она не сможет побороться за третье золото Олимпийских игр в беге на 800 метров, если только не будет принимать специальные препараты, против чего она уже выступала в прошлом. Южноафриканка заявила, что собирается бороться за возможность выступать на соревнованиях.

«Я очень разочарована этим решением, но не позволю World Athletics накачивать меня лекарствами или запрещать мне быть собой. Отстраняя спортсменок или подвергая опасности наше здоровье лишь из-за наших врождённых способностей, World Athletics оказывается на обочине истории. Я продолжу бороться за права спортсменок как на беговой дорожке, так и за её пределами, пока мы все не сможем свободно бегать так, как дано нам природой. Я знаю, что правильно, и сделаю всё возможное, чтобы защитить основные права человека во имя девушек во всём мире», — сказала Семеня AP.

World Athletics, в свою очередь, осталась довольна итогом судебного процесса. В организации отметили, что их целью была защита интересов женщин и предоставление им возможности честно соревноваться друг с другом.

«Мы приветствуем вынесенное сегодня решение Федерального суда Швейцарии о необходимости соблюдения нашего регламента о разнице в половом развитии как законного и соразмерного механизма защиты права всех спортсменок на участие в нашем виде спорта на справедливых и значимых условиях. Мы привержены полноправному участию женщин в лёгкой атлетике, будь то женщин из числа высококлассных спортсменок, участвующих в соревнованиях на справедливых и значимых условиях; девушек, развивающих свои жизненные и спортивные навыки; или руководителей и судей. Хотя многое ещё предстоит сделать, мы находимся на передовой этой деятельности, не только для нашего вида спорта, но и для всего спорта в целом», — говорится в заявлении организации.

В свою очередь, адвокат Семени Грег Нотт заявил, что они продолжат добиваться отмены существующих правил и будут обращаться в европейские и южноафриканские суды, однако новый процесс может не завершиться к началу Олимпийских игр в Токио в 2021 году. Пока же спортсменка намерена переключиться на одну из спринтерских дисциплин — бег на 200 метров, в которой она может выступать без каких-либо ограничений.