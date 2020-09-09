Легкоатлет Образцов рассказал, как пережил год дисквалификации за допинг

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Победитель чемпионата России по лёгкой атлетике в беге на 100 метров Игорь Образцов, который был на один год дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, рассказал, как пережил год отстранения.
Легкоатлет Образцов рассказал, как пережил год дисквалификации за допинг
  • © Александр Кондратюк
  • РИА Новости

«Когда я узнал, что получил год, то сломался психологически. Две недели ничего не делал, лежал дома. Семья, глядя на меня, тоже очень сильно расстроилась, не могли поверить в то, что дали год, потому что все понимали, что это случайность, не моя вина. Но затем мы немного успокоились, я начал тренироваться один», — приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

По его словам, сначала он ни с кем не общался на тренировках, а люди боялись с ним здороваться. 

«Доходило до того, что сам смеялся над своими же шутками, прокручивая их в голове. Разговаривал сам с собой», — сказал Образцов.

Он признался, что со временем стал легче переживать отстранение, так как убедил себя, что необходимо не падать духом в такой ситуации. Кроме того, он заявил, что во время дисквалификации ему пришлось работать в деятельности, не связанной со спортом.

Ранее Сергей Шубенков оценил уровень чемпионата России по лёгкой атлетике.

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