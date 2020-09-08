Шубенков оценил уровень чемпионата России по лёгкой атлетике

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Чемпион мира и Европы в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков заявил, что он почувствовал конкуренцию на чемпионате России по лёгкой атлетике.
Шубенков оценил уровень чемпионата России по лёгкой атлетике
  • РИА Новости

«Соревнования прекрасно организованы. Тем более в такой короткий срок. Я на позитиве. Конкуренция на каком-то уровне всё же присутствует. Я считаю, чемпионат России выглядит очень достойно. Понятно, что для меня победа здесь — этап давно пройденный. Мне бы хотелось чего-нибудь другого. К сожалению, пока такой возможности нет», — цитирует Шубенкова Sport24.

Из-за отстранения ВФЛА российские легкоатлеты не имеют права выступать на международных соревнованиях под своим флагом. Также временно приостановлена выдача разрешений на выступление под нейтральным флагом. 

Ранее Шубенков стал трёхкратным чемпионом России в беге на 110 м с барьерами.

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