Непобедимый дуэт: 60 лет назад Тамара и Ирина Пресс стали первыми сёстрами — золотыми медалистками в рамках одних ОИ

2 сентября 1960 года на XVII летних Играх в Риме советские легкоатлетки Тамара и Ирина Пресс стали первыми сёстрам, которым удалось завоевать золотые награды в рамках одной Олимпиады. Сначала младшая Ирина победила в беге с барьерами на 80 м, а затем старшая Тамара первенствовала в толкании ядра. Обе при этом установили рекорды соревнований. Через четыре года им удалось повторить этот успех на ОИ в Токио.

2 сентября 1960 года ознаменовалось необычным событием в истории спорта. В этот день советская легкоатлетка Тамара Пресс завоевала золотую медаль XVII летней Олимпиады в Риме в толкании ядра. За день до этого её младшая сестра Ирина Пресс победила в финале забега на 80 м с барьерами. Таким образом, советские спортсменки стали первыми сёстрами — чемпионками Игр.

Тамара Пресс родилась 10 мая 1937 года в Харькове, а спустя почти два года — 10 марта 1939-го — на свет появилась Ирина. Уже в детстве на долю будущих спортсменок выпало немало испытаний. Великая Отечественная война унесла жизнь их отца — Натана Пресса. Он погиб в 1942 году под Ленинградом. Вместе с матерью девочек эвакуировали из родного Харькова в Самарканд.

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Именно в Узбекистане начался путь сестёр Пресс к вершине спортивного Олимпа. Первой в секцию лёгкой атлетики попала старшая Тамара. Её выдающиеся физические данные заметил известный тренер Владимир Бессекерных. Именно он уговорил девочку сосредоточиться на метании диска и толкании ядра. Затем её примеру последовала и младшая сестра Ирина.

Специалист сыграл колоссальную роль в жизни девушек, заменив им погибшего отца. Он занимался не только их спортивным развитием, но и следил, чтобы они хорошо учились в школе. Несмотря на это, Бессекретных понимал, что для действительно значимых успехов им необходимы более подходящие условия. Именно по его рекомендации сёстры в 1957 году отправились в Ленинград к легендарному тренеру Виктору Алексееву.

Первые успехи не заставили себя ожидать. Ирина стала мастером спорта по барьерному бегу и пятиборью и выигрывала одно всесоюзное соревнование за другим. Тамара совершенствовала свои навыки в метании ядра и спустя некоторое время стала ведущей подопечной Алексеева. За свои качества она получила прозвище ТТТ — талант, труд и терпение. В 1958 году Тамара Пресс стала чемпионкой СССР, а также впервые победила на первенстве Европы в метании диска.

Сёстры прекрасно осознавали значимость психологии в подобных видах спорта. Именно в эти годы старшая из них начала применять своё главное оружие вне легкоатлетического сектора — эмоциональный прессинг. Перед стартом соревнований она знакомилась с соперницами и через беседу выводила их из равновесия.

В 1960-м ведущие легкоатлетки страны отправились на Олимпиаду в Рим. Стоит отметить, что Ирине пришлось выступать лишь в беге с барьерами, так как на тот момент её коронной дисциплины, пятиборья, в программе соревнований не было. Несмотря на это, она уверенно отобралась в финал, попутно переписав олимпийский рекорд. В решающем забеге Ирине не удалось стартовать идеально, из-за чего итоговое время оказалось хуже, чем в полуфинале. Тем не менее она преодолела дистанцию быстрее всех и стала чемпионкой.

Ирина Пресс (крайняя слева) на Олимпийских играх в Риме, 1960 год

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© Bettmann / Contributor

Параллельно проходили соревнования по толканию ядра. В квалификации Тамара заняла третье место, уступив американке Эрлен Браун и новозеландке Валери Слопер. В финале ожидалась упорная борьба, однако советская спортсменка во второй попытке послала снаряд на 17,32 м и фактически не оставила соперницам шансов. При этом девушка рисковала получить серьёзную травму, когда пущенное Браун ядро случайно попало ей по бедру. В метании диска Пресс заняла второе место, уступив лишь соотечественнице — первой олимпийской чемпионке из СССР Нине Пономарёвой.

Тамара Пресс на Олимпиаде в Риме, 1960 год

© Wikimedia commons

Таким образом, Ирина и Тамара Пресс стали первыми сёстрами, взошедшими на верхнюю ступень пьедестала почёта одних и тех же Игр.

Спустя четыре года сёстры ехали на Олимпиаду в Токио в ранге фавориток и подтвердили свой статус. Ирина стала победительницей в пятиборье, набрав в общей сложности 5246 очков и установив мировой и олимпийский рекорды. Интересно, что она была настолько хороша в толкании ядра, что соперницы путали её со «специалисткой» в этой дисциплине Тамарой.

Сама же старшая сестра на этот раз не оставила никому шансов ни в метании диска, ни в толкании ядра и стала трёхкратной олимпийской чемпионкой.

Спустя два года после японской Олимпиады 29-летняя Тамара и 27-летняя Ирина неожиданно для многих объявили о завершении карьеры. Столь ранний уход из спорта сестёр Пресс западные СМИ связывали с появлением в спорте обязательного гендерного тестирования. И хотя это предположение так и не было опровергнуто, скорее всего, причина была более банальна и крылась в многочисленных травмах. Кроме того, сказывалось и честолюбие: спортсменки не хотели, чтобы их результаты пошли на убыль, поэтому решили уйти на самом пике.

Обе легкоатлетки продолжили работать на благо отечественного спорта. Ирина на протяжении многих лет возглавляла один из департаментов Госкомитета по физической культуре, спорту и туризму, затем перебралась в комитет по физической культуре и спорту правительства Москвы, где работала до конца жизни. Её не стало 22 февраля 2004 года.

Тамара получила степень кандидата педагогических наук, работала тренером, занималась научной деятельностью, входила в президиум Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), а также основала свой благотворительный фонд.