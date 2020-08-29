Утерянный символ: как 100 лет назад американец Прист украл первый олимпийский флаг

29 августа 1920 года состоялась церемония закрытия VII летних Олимпийских игр в Антверпене. Перед мероприятием стало известно о пропаже олимпийского флага, впервые представленного на этих соревнованиях. Полотнище с пятью кольцами вернули лишь 80 лет спустя. Грабителем оказался американский прыгун в воду Хэйг Прист, на спор снявший флаг с четырёхметровой вышки и хранивший его в чемодане у себя дома.

VII летние Олимпийские игры 1920 года, проходившие с 14 по 29 августа в бельгийском Антверпене, ознаменовались значимым событием. На них впервые был представлен важнейший символ — олимпийский флаг. Однако перед самой церемонией закрытия одно из полотнищ пропало. О его судьбе ничего не было известно на протяжении 77 лет.

Презентация самого узнаваемого спортивного логотипа состоялась ещё в 1914 году на первом конгрессе Международного олимпийского комитета (МОК) в Париже. Его разработкой занимался лично инициатор возобновления Игр барон Пьер де Кубертен. По его задумке, флаг должен был передавать универсальность олимпийского движения, объединяющего всю планету. Именно поэтому переплетённые кольца символизировали пять сторон света — Европу, Азию, Африку, Северную и Южную Америки и Океанию, а шесть цветов, включая белый фон, — раскраску флагов государств мира.

«Прочно ли эти кольца скованы друг с другом? Не пошатнёт ли однажды война олимпийские принципы?» — задавался вопросом Кубертен.

Но именно из-за Первой мировой войны флагу пришлось ждать своего звёздного часа шесть лет. Ожидание оправдало себя: новый символ пришёлся по вкусу участникам Олимпиады-1920. Настолько, что некоторые спортсмены решили под покровом ночи снять полотнища, развешенные по всему Антверпену, и увезти их домой в качестве сувениров. Но бельгийская полиция оказалась начеку, а неудачливым ворам пришлось понести наказание.

Тем не менее за одним флагом усмотреть не удалось. Историк Майлс Гарсия утверждал, что именно он должен был быть использован во время так называемой антверпенской церемонии, хорошо известной знатокам спортивных состязаний. Её суть заключается в том, что глава города — хозяина соревнований передаёт полотнище своему коллеге из места проведения следующих Игр. В связи с пропажей этот ритуал был впервые проведён лишь в 1924 году в Париже, хотя и по ошибке был назван в честь бельгийской Олимпиады.

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Правоохранительным органам не удалось отыскать ни грабителя, ни пропажу. Однако тайное всегда становится явным — и порой абсолютно случайно.

Американец армянского происхождения Хэйг Прист родился в 1896-м — в год, когда состоялось возрождение Игр. Он работал актёром и каскадёром, снимался в первых немых фильмах, а затем решил попробовать свои силы в спорте и попал в состав олимпийской сборной на соревнования в Антверпене. Там он завоевал бронзу в прыжках с десятиметровой вышки. Однако из Бельгии ему удалось увезти не только медаль.

История, достойная детективного романа, могла и не случиться, если бы не приятель Приста по национальной команде — известный пловец Дьюк Каханамоку. Именно он взял спортсмена на слабо и подначил его забраться на четырёхметровый флагшток, чтобы снять олимпийский флаг.

«Мы всё время были вместе, постоянно устраивали какие-то шутки, как Стэн Лорел и Оливер Харди (популярный комедийный дуэт. — RT). Он был отличным парнем с прекрасным чувством юмора», — вспоминал Прист Каханамоку.

Основная трудность заключалась в том, чтобы вывезти трофей домой. Но и здесь спортсмену сопутствовала удача и упакованный в простой чемодан символ Олимпиады не обнаружили на границе.

Можно было бы предположить, что Прист вывесит памятный сувенир у себя дома в Калифорнии, однако это не так. На протяжении многих десятилетий он так и лежал в сложенном виде, скрытый от посторонних глаз. Этому было несколько объяснений. Во-первых, прыгун в воду не считал, что полотнище представляет из себя хоть какую-то ценность, а соответственно, повод для гордости. Во-вторых, ему было неудобно за свой дерзкий поступок.

То, что одна из главных реликвий спортивной истории находится у Приста, выяснилось на тожественном приёме, организованном Олимпийским комитетом США в 1997 году. Журналист брал интервью у старейшего на тот момент призёра Игр и спросил, не известна ли ему судьба флага, вряд ли надеясь получить разгадку многолетней тайны. Однако затем последовал неожиданный ответ.

«Я могу вам с этим помочь. Он в моём чемодане», — сказал Прист.

Спустя три года флаг вернулся к своим законным обладателям. Бывший прыгун в воду передал его лично главе МОК Хуану Антонио Самаранчу на конгрессе организации в Сиднее в преддверии XVII летних Олимпийских игр. Многие боялись, что 103-летний американец не сможет отправиться на другой континент из-за состояния здоровья, однако опасения оказались напрасными: большой поклонник спорта, Прист до последних лет жизни поддерживал себя в форме, регулярно делал зарядку и даже катался на коньках. Инвалидным креслом ему пришлось начать пользоваться лишь незадолго до поездки в Австралию.

«Я отдаю флаг им. Скоро меня не станет. Флаг долго находился у меня. Многие мои друзья видели его. Но в таких ситуациях не стоит быть эгоистом. Это нехорошо с моей стороны. Не могу повесить его на своей стене. У людей сложится обо мне лучшее впечатление, если я его отдам, а не оставлю у себя», — объяснил свой поступок Прист.

Флаг почти в идеальном состоянии — за исключением немного выцветшей краски и потрёпанных краёв — был передан в Олимпийский музей в Лозанне. Тогда же президент Олимпийского комитета США Уильям Хибл в шутку или всерьёз рассказал, что связался с правоохранительными органами Бельгии. Они заверили, что Прист может не опасаться наказания за своё преступление, так как дело было закрыто из-за истечения срока давности.