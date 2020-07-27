Раритет к юбилею: факел московской Олимпиады продан на аукционе в Канне за €2,5 тыс.

На аукционе в Канне был продан оригинальный факел Олимпийских игр 1980 года в Москве. Неизвестный коллекционер приобрёл лот за €2,5 тыс., хотя изначально он был оценён в €1,5 тыс. Кроме того, с молотка ушёл рисунок олимпийских колец, выполненный бароном Пьером де Кубертеном. До недавнего времени он находился в частной коллекции в Швейцарии. Имя покупателя также не называется.

Во французском Канне состоялся аукцион дома Cannes Enchères, занимающегося продажей произведений искусств и редких исторических экспонатов. Один из блоков мероприятия был посвящён спортивным раритетам. Помимо прочего, с молотка ушёл оригинальный факел XXII летних Олимпийских игр 1980 года в Москве.

Имя нового обладателя алюминиевого факела высотой 56,5 см с надписью «Москва — Олимпиада — 1980», использовавшегося во время эстафеты олимпийского огня, не называется. Однако известно, что его приобрели за €2500, хотя изначально эксперты оценивали его в €1500. Особенно ценным этот экспонат является ещё и потому, что в этом году отмечается 40-летие московских Игр.

Изготовлением одного из важнейших символов соревнований занимались советские разработчики Валентин Любман и Борис Тучин. Интересно, что факел мог выглядеть совсем иначе, однако властям СССР не понравился первоначальный дизайн, предложенный одной из японских компаний — спонсоров Олимпиады. Тогда за дело взялись сотрудники Ленинградского машиностроительного завода имени Климова. Из-за того, что времени до начала соревнований оставалось совсем мало, на создание ушёл всего месяц.

Честь завершить эстафету олимпийского огня и зажечь чашу на стадионе «Лужники» во время церемонии открытия была оказана знаменитому баскетболисту Сергею Белову. В общей сложности изготовили 6200 факелов, а самый первый экземпляр был подарен президенту РФ Владимиру Путину в преддверии зимних Олимпийских игр в Сочи.

Ещё одним важнейшим «спортивным» лотом каннского аукциона стал оригинальный рисунок олимпийских колец, выполненный самим основоположником современных Игр бароном Пьером де Кубертеном. За него неизвестный покупатель отдал €185 тыс., что на €85 тыс. больше изначальной цены. Раритет представляет собой полотно размером 21 х 27,5 см, на котором изображены пять переплетённых колец. Кроме того, на бумаге стоит подпись, сделанная рукой автора.

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Впервые логотип появился на страницах издания «Олимпийское обозрение» в августе 1913 года, а в 1914 году утверждён на конгрессе Международного олимпийского комитета (МОК) в Париже. Из-за начавшейся Первой мировой войны дебют символа состоялся лишь в 1920 году на Играх в Антверпене. Тогда же был представлен и первый олимпийский флаг, сразу полюбившийся как болельщикам, так и спортсменам.

Стоит отметить, что на протяжении более 100 лет эмблема претерпевала некоторые изменения, однако сами кольца оставались прежними. По задумке Кубертена логотип должен был символизировать всеобщее единение и универсальность олимпийского движения. Именно поэтому пять окружностей обозначали пять сторон света — Европу, Азию, Африку, Северную и Южную Америки, а также Океанию. А синий, жёлтый, чёрный, зелёный, красный и белый фон — цвета, присутствующие на флаге любого из государств мира.

До аукциона рисунок находился в частной коллекции в Швейцарии. 15% от его продажи будет направлено в организацию, занимающуюся сохранением наследия Кубертена, а также распространением идей олимпийского движения.

Интересно, что в декабре прошлого года ещё один важнейший олимпийский артефакт был продан за рекордные $8 806 500 на аукционе в Нью-Йорке. Российский миллиардер Алишер Усманов приобрёл манифест Кубертена, написанный в 1892 году. В нём барон описывал основные принципы современных Олимпийских игр, первые из которых прошли в 1896 году. После покупки документ был передан в Олимпийский музей в Лозанне.

Стоит отметить, что каталог нынешнего каннского аукциона включал и множество других лотов, представляющих интерес для любителей спорта. Так, коллекционеры имели возможность приобрести копию жёлтой майки победителя веломногодневки «Тур де Франс» 2013 года Кристофера Фрума с его автографом, трусы боксёра Майка Тайсона, поло гольфиста Тайгера Вудса, шорты теннисиста Бьорна Борга, кроссовки спринтера Усэйна Болта, копии футболок Пеле, Тьерри Анри, Франца Бекенбауэра, а также подписанные фотографии многих других мировых звёзд. Помимо московского, на продажу был выставлен факел XX летних Олимпийских игр в Мюнхене 1972 года.