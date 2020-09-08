Сидорова призналась, что не чувствует конкуренции на чемпионате России

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Победительница чемпионата России по лёгкой атлетике в секторе прыжков с шестом Анжелика Сидорова заявила, что не чувствует конкуренции на внутренней арене.
Сидорова призналась, что не чувствует конкуренции на чемпионате России
  • globallookpress.com

«К сожалению, я не лучшая в мире сейчас, прыгнув 4,70. В целом это тот уровень, который мне удаётся поддерживать много лет. Он не требует каких-то экстраординарных усилий. Выше пока не получилось. Для этого надо было тренироваться немножко больше. Технические моменты подвели. Приятно превзойти Исинбаеву по количеству побед на чемпионате России, но это такой, не самый важный рекорд. Конкуренцию здесь я не чувствую», — цитирует Сидорову Sport24.

Легкоатлетка в четвёртый раз выиграла чемпионат России, превзойдя предыдущее достижение Елены Исинбаевой, которая трижды побеждала на внутреннем первенстве.

Ранее сообщалось, что Сидорова превзошла Исинбаеву по количеству побед на чемпионатах России.

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