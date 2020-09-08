Сидорова превзошла Исинбаеву по количеству побед на чемпионатах России

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Чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова одержала победу на чемпионате России по лёгкой атлетике в Челябинске.
Сидорова превзошла Исинбаеву по количеству побед на чемпионатах России
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

В своей лучшей попытке она преодолела планку, установленную на отметке 4,7 м.

Таким образом, Сидорова стала четырёхкратной чемпионкой России в прыжках с шестом и превзошла по этому показателю прославленную Елену Исинбаеву, трижды выигрывавшую национальное первенство.

Второе место заняла  Аксана Гатауллина. Тройку призёров замкнула Ирина Иванова. Обе спортсменки показали результат 4,5 м.

Ранее сообщалось, что легкоатлетка Лашманова установила мировой рекорд на ЧР, который не будет ратифицирован.

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