Легкоатлетка Лашманова установила мировой рекорд на ЧР, который не будет ратифицирован

Елена Лашманова, специализирующаяся на спортивной ходьбе, стала победительницей чемпионата России по лёгкой атлетике в своей дисциплине, превзойдя мировой рекорд.

Лашманова преодолела дистанцию 50 км за 3:50:42, установив лучший результат сезона в мире. Второй финишировала Маргарита Никифорова (3:59:56), а третьей стала Анастасия Калашникова (4:18:25).

Результат Лашмановой оказался лучше мирового рекорда, который принадлежит китаянке Лю Хун (3:59:15). Однако он не может быть ратифицирован Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics), поскольку чемпионат России не обслуживали международные судьи.

Ранее сообщалось, что Фара установил мировой рекорд в часовом беге на этапе Бриллиантовой лиги.