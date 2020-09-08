Шубенков отреагировал на подозрение в применении короткого инсулина

Чемпион мира, двукратный чемпион Европы в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков назвал грязными домыслами слухи о том, что он был вызван на допинг-контроль после предварительного этапа по подозрению в использовании короткого инсулина перед стартом.

«Грязные домыслы. На самом деле, допинг-офицеры напирали на то, что поступают в рамках правил. Но надо знать не только свои правила, но и понимать нюансы того вида спорта, с которым ты работаешь. Указания сотрудников РУСАДА продемонстрировали отсутствие знания того, куда они пришли и с кем имеют дело. Я вышел из себя, поскандалил. Это была новая ситуация для меня. Реально мешали работать. Написал письмо антидопинговому координатору ВФЛА на эту тему. Обещал разобраться. Жду», — цитирует Шубенкова Sport24.

8 сентября Сергей Шубенков стал трёхкратным чемпионом России. Соревнования проходят в Челябинске.

Ранее сообщалось, что Шубенков стал трёхкратным чемпионом России в беге на 110 м с барьерами.