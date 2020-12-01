«Вызовы меня не пугают»: глава Федерации триатлона России Иванов избран президентом ВФЛА

В Москве состоялась отчётно-выборная конференция ВФЛА, на которой был определён новый президент организации. Большинство голосов делегатов получил глава Федерации триатлона России и генеральный директор компании «Скоростные магистрали» Пётр Иванов. Помимо него, на пост претендовали олимпийская чемпионка в беге с барьерами Ирина Привалова и спортивный менеджер Михаил Гусев. Генеральный секретарь РУСАДА Михаил Буханов выразил надежду на плодотворное сотрудничество с новым руководством ВФЛА.

Президентом Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) стал кандидат от федераций Свердловской и Волгоградской областей Пётр Иванов. Такое решение было принято на отчётно-выборной конференции организации, состоявшейся в Москве 30 ноября. Он получил 56 голосов делегатов из 73.

Перед началом голосования большинство участников выступило за то, чтобы оно было тайным. В качестве гостей на конференции присутствовали министр спорта РФ Олег Матыцин и независимый эксперт Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) и бывший заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Помимо Иванова, изначально на пост президента федерации претендовали олимпийская чемпионка 2000 года в беге с барьерами Ирина Привалова, спортивный менеджер Михаил Гусев, директор чемпионатов России по лёгкой атлетике среди студентов Андрей Шляпников и глава Федерации лёгкой атлетики Москвы (ФЛАМ) Олег Курбатов. Однако непосредственно перед голосованием последние два претендента отказались от участия в выборах в пользу Иванова и Приваловой соответственно.

Каждый из кандидатов ставил перед собой разные задачи в случае победы на выборах. Так, Шляпников в качестве первостепенной цели называл строительство новых легкоатлетических манежей и стадионов, Привалова также делала акцент на развитие спорта внутри страны, а Гусев настаивал на необходимости подобрать слаженную команду, которая смогла бы наладить прозрачный диалог с World Athletics.

Что касается Иванова, то в своей предвыборной программе он заявлял о намерении вернуть утраченный российской лёгкой атлетикой престиж.

«Лёгкая атлетика — королева спорта. Нужно сделать так, чтобы как внутри своей страны, так и на международной арене у нас была возможность гордиться не только великими достижениями прошлого, но и той работой, которую мы делаем сегодня. Сложные вызовы меня не пугают», — цитировал Иванова ТАСС.

Кроме того, функционер особо подчёркивал необходимость создания попечительского совета для решения финансовых проблем и заявлял о намерении привлечь к работе в ВФЛА профессионалов, имеющих представление о том, как выходить из сложных ситуаций. После выборов он выразил надежду на продолжение сотрудничества с остальными кандидатами.

«Надеюсь, что вы проголосуете за рабочий президиум и те люди, которые войдут в него и пользуются вашим доверием, смогут помочь в организации работы по подготовке программ и тех мер, которые выведут лёгкую атлетику на новый уровень и на международной арене, и в России. Очень надеюсь, что Ирина Привалова согласится быть первым вице-президентом, и рассчитываю, что вы выберете её в президиум», — сказал Иванов.

В настоящий момент Иванов возглавляет Федерацию триатлона России и занимает пост генерального директора дочерней компании РЖД «Скоростные магистрали». Однако в преддверии выборов он заявлял от намерения отказаться от первой должности, чтобы сосредоточиться на деятельности в ВФЛА. Также в его послужном списке работа в транспортной и банковской сферах.

В преддверии выборов кандидатуру Иванова поддержал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. По его мнению, функционер обладает широкими возможностями, чтобы наладить работу ВФЛА, а также большим опытом сотрудничества с международными организациями.

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) выразили надежду на плодотворное сотрудничество с новым руководством организации.

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«Агентство со своей стороны будет продолжать помогать российским легкоатлетам как в части проведения образовательных мероприятий, так и в организации допинг-тестирования. Не секрет, что представители этого вида спорта находятся среди самых проверяемых. Делается это, в частности, для того, чтобы легкоатлеты могли при первой возможности подавать заявки на нейтральный статус», — заявил и. о. генерального директора РУСАДА Михаил Буханов.

Предыдущий президент ВФЛА Евгений Юрченко объявил об отставке в июле нынешнего года после четырёх с половиной месяцев правления. На тот момент перед организацией стояла реальная угроза исключения из числа ассоциаций, признанных World Athletics, в том числе из-за долга в размере $6,31 млн по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко, уплатить который помогло лишь Министерство спорта РФ. Кроме того, организация постоянно подвергалась критике со стороны ведущих спортсменов, таких как Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков, и других за бездействие и нежелание защитить их.

Учитывая нынешнее положение российской лёгкой атлетики, на нового президента возлагаются особые надежды. В первую очередь ему будет необходимо вернуть доверие World Athletics. Напомним, на сентябрьском заседании ассоциации план по восстановлению ВФЛА был отклонён и отправлен на доработку, что в числе прочего связывалось с отсутствием руководства организации.

1 и 2 декабря состоится конференция по поводу выдачи нейтральных статусов российским легкоатлетам. Этот процесс приостановили ещё осенью 2019 года после того, как была подтверждена причастность прежнего руководства к делу Лысенко.