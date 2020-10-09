Матыцин надеется, что в декабре World Athletics возобновит выдачу нейтральных статусов российским легкоатлетам

Министр спорта России Олег Матыцин высказал мнение о ситуации с приостановкой World Athletics выдачи российским атлетам нейтральных статусов, которые дают им возможность выступать на международных турнирах.

«В декабре будет совет World Athletics, на котором будет приниматься решение о восстановлении пока нейтрального статуса и допуска спортсменов к участию в международных соревнованиях. Надеюсь, наши шаги, которые были нами сделаны совместно с ВФЛА, окажутся убедительными. Это было наше требование — не должны чистые спортсмены страдать за грубейшие ошибки чиновников», — заявил Матыцин в эфире kp.ru.

Российские атлеты вынуждены выступать под нейтральным флагом с декабря 2016 года из-за приостановки членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики в World Athletics. Выдача нейтральных статусов была приостановлена осенью 2019 года из-за допингового дела Данила Лысенко.

Ранее Матыцин заявил, что не считает допинговые разбирательства главным вызовом для российского спорта.