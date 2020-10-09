Матыцин заявил, что не считает допинговые разбирательства главным вызовом для российского спорта

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Министр спорта России Олег Матыцин высказал мнение, что разбирательства по допинговым делам на сегодня не являются главным вызовом для российского спорта.
Матыцин заявил, что не считает допинговые разбирательства главным вызовом для российского спорта
  • Reuters

«Антидопинговые разбирательства на сегодняшний день я бы не назвал главным вызовом. Нам надо продолжить, выстроить системную работу по противодействию допингу, в первую очередь это касается образования — с самого раннего возраста», — заявил Матыцин в интервью Тине Канделаки.

Он отметил, что Министерство спорта уже приняло многие административные меры, но при этом не считает, что борьбу с допингом надо возводить на вершину пирамиды построения системы спорта в стране.

«Да, вызов существует, и мы на него сегодня адекватно и оперативно реагируем. Я не беру на себя ответственность судить, что было до меня. Новая команда с учётом допущенных ранее ошибок выстраивает стратегию по борьбе с допингом, формирует культуру противодействия и неприятия допинга», — цитирует министра kp.ru.

Ранее сообщалось, что биатлонистки Зайцева, Романова и Вилухина обратились с жалобами в прокуратуру Швейцарии.

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