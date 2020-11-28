Поздняков поддерживает кандидатуру Иванова на пост главы ВФЛА

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал мнение о предстоящих выборах президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Есть, на мой взгляд, два реальных, достойных кандидата. Это Пётр Иванов и Ирина Привалова. С огромным уважением отношусь к заслугам Приваловой: для меня это спортсменка, которая своими результатами и чистой историей доказывает, что её амбиции занять пост президента ВФЛА как минимум не беспочвенны. Но стоит сказать о том, что для руководства спортивной федерацией нужно иметь более широкий круг возможностей. Таких, какие есть у Иванова. Например, его опыт деятельности во главе Всероссийской федерации. Пускай триатлон — это не лёгкая атлетика по количеству членов сборных команд, тем не менее система работы и взаимодействия с международными структурами у Иванова достаточно хорошо отработана», — приводит слова Позднякова РИА Новости.

Он отметил, что получил хороший отзыв о работе Иванова от президента Международного союза триатлона Марисоль Касадо.

«А это очень важно, потому что человек должен иметь хорошую коммуникацию с международным спортивным сообществом. В силу известных причин для нас это во многом является приоритетом. Ещё один момент (и об этом тоже надо говорить) — на посту президента федерации нужен опытный, грамотный управленец. То, что господин Иванов успешно работает топ-менеджером одной из крупнейших российских компаний, очень серьёзно характеризует его как человека современного, со свежими взглядами на бизнес-процессы. Исходя из перечисленных факторов, я не вижу другого реального кандидата на пост президента ВФЛА, кроме Иванова. Что касается Приваловой, то их тандем с Ивановым — опытного управленца и погружённой в свой вид спорта уважаемой чемпионки — мог бы стать основой для восстановления доверия между легкоатлетическим сообществом и новым руководством ВФЛА», — добавил глава ОКР.

Отчётно-выборная конференция ВФЛА запланирована на 30 ноября.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Ирина Привалова выдвинута на пост президента ВФЛА.