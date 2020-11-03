Олимпийская чемпионка Привалова выдвинута на пост президента ВФЛА

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Чемпионка Олимпийских игр 2000 года в беге на 400 м с барьерами Ирина Привалова выдвинута на пост президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Олимпийская чемпионка Привалова выдвинута на пост президента ВФЛА
  • © Kirill KUDRYAVTSEV
  • AFP

Как сообщил президент Федерации лёгкой атлетики Москвы Олег Курбатов, по итогам заседания организации единогласно было принято решение о выдвижении Приваловой.

В послужном списке 51-летней Приваловой, помимо золота Игр в Сиднее, одна серебряная и две бронзовые награды Олимпийских игр. На её счету также одно золото, три серебра и бронза на летних чемпионатах мира и три золота и два серебра — на зимних. Она является трёхкратной чемпионкой Европы, а также обладательницей двух серебряных и одной бронзовой наград континентального первенства.

Ранее Мария Ласицкене рассказала, что не контактирует с ВФЛА.

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