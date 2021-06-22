Шубенков признан невиновным в использовании допинга

Чемпион мира и Европы в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков был оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил.

Об этом сообщает пресс-служба независимой организации по борьбе с допингом в лёгкой атлетике — Athletics Integrity Unit (AIU).

Отмечается, что в ходе слушаний было установлено отсутствие вины спортсмена в нарушении антидопинговых правил — запрещённое вещество, ацетазоламид, попало в организм Шубенкова ненамеренно, а его концентрация в пробе россиянина была низкой.

Информация, что допинг-проба Шубенкова дала положительный результат на наличие запрещённых веществ появилась в конце января.

30-летний легкоатлет является чемпионом мира и трёхкратным чемпионом Европы в помещениях в беге на 110 м с барьерами.

Ранее сообщалось, что Шубенков отправил заявку на получение нейтрального статуса.