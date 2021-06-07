World Athletics одобрила нейтральные статусы для ещё 35 российских атлетов

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) одобрила ещё 35 заявок российских спортсменов для участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе в 2021 году.
World Athletics одобрила нейтральные статусы для ещё 35 российских атлетов
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте организации.

Всего среди россиян нейтральные статусы уже получили 62 атлета, при этом четыре заявки были отклонены. Среди одобренных заявок нет чемпиона мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова.

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) находится под санкциями с ноября 2015 года после допингового скандала. Российские спортсмены допускаются к соревнованиям только в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что российская легкоатлетка Наталья Садилова получила вторую дисквалификацию за допинг.

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