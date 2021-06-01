Российская легкоатлетка получила вторую дисквалификацию за допинг

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Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) повторно дисквалифицировала легкоатлетку Наталью Садилову за употребление запрещённых препаратов.
Российская легкоатлетка получила вторую дисквалификацию за допинг
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

Как сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Садилову дисквалифицировали на четыре года за нарушение п. 10.11.1 Общероссийских антидопинговых правил («Запрет на участие в течение срока дисквалификации»).

Дисквалификация легкоатлетки будет действовать с 27 июня 2023 года по июнь 2027-го.

Также подтверждена дисквалификация Анастасии Шукшиной на два года и Александры Тимофеевой на четыре года.

Ранее сообщалось, что две российские легкоатлетки получили дисквалификацию за допинг.

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