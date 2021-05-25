Две российские легкоатлетки получили дисквалификации за допинг

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Российские легкоатлетки Александра Тимофеева и Анастасия Шукшина были дисквалифицированы Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА) за нарушение антидопинговых правил.
Две российские легкоатлетки получили дисквалификации за допинг
  • РИА Новости

Шукшина дисквалифицирована на два года за наличие запрещённой субстанции или её метаболитов и маркеров в пробе, взятой у спортсменки. Дисквалификация продлится с 9 декабря 2020 года по 8 декабря 2022 года. Результаты, которая показала легкоатлетка с 18 ноября 2020 года, будут аннулированы.

Тимофеева дисквалифицирована на четыре года за использование или попытки использования запрещённой субстанции или запрещённого метода. Срок действия дисквалификации — с 30 марта 2021 года по 29 марта 2025 года. Результаты спортсменки, показанные с 7 января 2021 года, будут аннулированы.

Ранее сообщалось, что российских штангистов Ананяна и Козловскую дисквалифицировали за допинг.

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