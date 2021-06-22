Менеджер опасается, что Шубенков может не успеть получить нейтральный статус до ОИ

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Павел Воронков, менеджер чемпиона мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова, выразил обеспокоенность сроками получения атлетом нейтрального статуса для выступлений на летних Олимпийских играх после завершения расследования о нарушении антидопинговых правил.
Менеджер опасается, что Шубенков может не успеть получить нейтральный статус до ОИ
  • РИА Новости

«Самое главное, что я хочу отметить: панель AIU подтвердила, что Шубенков не совершал никакого антидопингового нарушения. Сейчас мы ждём получения нейтрального статуса, заявление на который он подал достаточно давно. У меня есть определённые опасения, что Шубенков не получит его вовремя и останется без Олимпийских игр. Я буду делать всё, чтобы он получил статус как можно быстрее», — приводит слова Воронкова ТАСС.

30-летний легкоатлет подал заявку на получение нейтрального статуса 5 мая. 22 июня стало известно, что Шубенков был оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил.

Летняя Олимпиада в Токио, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавирусной инфекции, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее Шубенков объяснил, как допинг попал в его организм.

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