Шубенков объяснил, как допинг попал в его организм

Чемпион мира и Европы в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков рассказал, как запрещённое вещество попало в его организм.

«Мой младший сын, как выяснилось, принимал таблетки из списка WADA, которые надо было подготавливать определённым образом — в три месяца дети не умеют глотать таблетки. От такой подготовки на кухне оставались микроскопические, почти невидимые частички, которые и стали причиной положительного допинг-теста в декабре. Тем не менее AIU и World Athletics смогли во всём разобраться», — написал Шубенков в своём Instagram.

Информация, что допинг-проба 30-летнего спортсмена дала положительный результат на наличие запрещённых веществ, появилась в конце января.

Ранее сообщалось, что Шубенков признан невиновным в использовании допинга.