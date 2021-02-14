В соответствии с решением CAS: почему глава ВФЛА Иванов оставил свой пост спустя 75 дней после назначения

Президент ВФЛА Пётр Иванов объявил о временном сложении с себя полномочий спустя 75 дней после назначения. Этот шаг он объяснил решением CAS, согласно которому российские госслужащие не могут занимать подобные посты как в международных спортивных организациях, так и в национальных. Сам функционер в конце января был назначен заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Его место заняла олимпийская чемпионка Ирина Привалова.

«Не скажется на работе федерации»

В World Athletics остались довольны деятельностью президента ВФЛА Петра Иванова и считают, что он провёл хорошую работу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе международной федерации, комментируя сложение с себя полномочий функционером.

«World Athletics стремится строго соблюдать букву и дух решения Спортивного арбитражного суда (CAS), в результате чего господин Иванов покинул пост руководителя ВФЛА и президиум организации. Это включает в себя отказ от всех обязанностей и должностей в любых структурах управления, правлении или попечительском совете», — заявили ТАСС в пресс-службе международной федерации.

О временном уходе Иванов объявил на заседании президиума ВФЛА. Согласно решению CAS, госслужащие РФ до 16 декабря 2022 года не могут входить в руководство как международных спортивных объединений и федераций, являющихся подписантами кодекса WADA, так и национальных и континентальных организаций, имеющих членство в международных ассоциациях.

Иванов 20 января 2021-го был назначен заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и, соответственно, вынужден был покинуть ВФЛА. Согласно релизу федерации, он вернётся к исполнению своих обязанностей 17 декабря 2022 года, когда истечёт срок действия ограничений, наложенных на Россию.

Исполнять обязанности главы ВФЛА в отсутствие Иванова будет первый вице-президент Ирина Привалова.

«Я уверен, что Ирина Привалова справится с решением задач, которые стоят перед федерацией и которые определены в стратегическом плане», — приводит слова Иванова ТАСС.

Любопытно, что Привалова стала первым элитным спортсменом, возглавившим ВФЛА. В 2000 году она одержала победу на Олимпийских играх в Сиднее в беге на 400 м с барьерами. Всего в её активе четыре олимпийские награды и шесть медалей первенств мира, среди которых — одна золотая.

Функционер подчеркнула, что с рабочей группой по восстановлению прав отечественной федерации уже удалось наладить хороший контакт.

«Я понимала, что, скорее всего, так и получится. Готова занять пост, буду продолжать выбранный курс, сотрудничать с рабочей группой, надеюсь, у нас всё получится. Думаю, состояние ВФЛА лучше, чем три-четыре месяца или год назад. Наметились позитивные сдвиги, мне кажется, появился свет в конце тоннеля, конечно, есть надежда на восстановление», — заверила Привалова.

Оптимистично настроен и министр спорта Олег Матыцин. Он также подчеркнул, что Иванов за недолгое время управления федерацией успел добиться расположения главы World Athletics Себастьяна Коу, который «очень конструктивно относится» к деятельности коллеги.

«Он не покинул свой пост, а временно приостановил участие в работе исполнительных органов. Надеюсь, это никоим образом не скажется на работе самой федерации, программе развития лёгкой атлетики, взаимодействии с World Athletics и восстановлении ВФЛА в World Athletics. Сам Пётр Валерьевич будет активно продолжать участие в том качестве, в котором сможет, но эффективность работы ВФЛА не снизится», — пообещал Матыцин.

В свою очередь, международный эксперт в комиссии по восстановлению ВФЛА Маргарита Пахноцкая также предположила, что из-за ухода Иванова «революции не будет».

«Пётр Иванов общался с World Athletics перед тем, как принять решение (о временном уходе из ВФЛА. — RT). Решение CAS было публичным для всего мира. Как только он был назначен на новую должность, это (уход из ВФЛА. — RT) стало единственно верным решением. На работу экспертов для помощи федерации, на диалог с World Athletics и с рабочей группой по восстановлению ВФЛА новые обстоятельства никаким образом не повлияют», — приводит слова Пахноцкой «Р-Спорт».

«Сложные вызовы меня не пугают»

Формально Иванов пробыл на должности президента ВФЛА всего 75 дней. Он был назначен главой федерации на отчётно-выборной конференции организации в Москве 30 ноября. Руководителю Федерации триатлона России и генеральному директору компании «Скоростные магистрали» противостояли Привалова и спортивный менеджер Михаил Гусев. В результате Иванов получил абсолютное большинство голосов — 56 из 73.

«Лёгкая атлетика — королева спорта. Нужно сделать так, чтобы как внутри своей страны, так и на международной арене у нас была возможность гордиться не только великими достижениями прошлого, но и той работой, которую мы делаем сегодня. Сложные вызовы меня не пугают», — отметил Иванов.

Любопытно, что, возглавив ВФЛА, он предложил сотрудничество своему недавнему сопернику — Приваловой. Она, в свою очередь, стала пятой по счёту главой организации за последние пять лет после Иванова, и. о. Алексея Плотникова, Евгения Юрченко и Дмитрия Шляхтина.

Напомним, в начале декабря World Athletics снова отложила вопрос о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам.

По словам Матыцина, Иванов сразу после назначения связался с независимой группой экспертов Руне Андерсена и обсудил вопрос восстановления ВФЛА, а также планы работы в краткосрочной и долгосрочной перспективе взаимодействия. В свою очередь, Иванов подчеркнул, что точно знает, что нужно делать.

«Мы определились с нашими будущими планами и понимаем, как их реализовывать и куда двигаться дальше. Это важно. Потому что первый месяц работы был больше посвящён формированию команды, наших планов и анализу той ситуации, в которой мы сегодня находимся», — приводит слова Иванова ТАСС.

А в конце января произошёл допинговый скандал с участием известного бегуна с барьерами Сергея Шубенкова. Сам он назвал информацию об употреблении им запрещённых препаратов «наглой клеветой». В федерации же призвали дождаться получения официальных доказательств.