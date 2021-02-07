Ласицкене призналась, что неприятно удивлена отсутствием призовых на «Русской зиме»

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Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене после победы на легкоатлетическом турнире «Русская зима» призналась, что была удивлена отсутствием призовых на соревнованиях в этом году.
Ласицкене призналась, что неприятно удивлена отсутствием призовых на «Русской зиме»
  • РИА Новости

«У меня отвалилась челюсть, когда я узнала, что призовых на турнире не будет. Не потому, что я бедствую. Просто коммерческий старт — это другие эмоции. Надо подстёгивать спортсменов. У меня нет слов. Это удивительно и очень грустно. «Русская зима» — один из старейших коммерческих стартов в России. Ребята всегда приезжали сюда бороться не только за кубки, медали, но и за призовые, что тоже стимулирует», — цитирует Ласицкене ТАСС.

«Русская зима» в 2021 году проходит в юбилейный, 30-й раз.

Ранее Ласицкене победила на турнире «Русская зима».

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