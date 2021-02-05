Российский легкоатлет Носков будет лишён золота Кубка Европы из-за допинга

Российский легкоатлет Иван Носков будет лишён золота Кубка Европы 2015 года в спортивной ходьбе на 50 км из-за нарушения антидопинговых правил.

По информации официального сайта Независимой организации по борьбе с допингом в лёгкой атлетике Athletics Integrity Unit, результаты Носкова в период с 29 января по 2 июня 2015 года будут аннулированы. Таким образом, он будет лишён и победы на Кубке Европы.

Носков отбыл четырёхлетнюю дисквалификацию за положительный допинг-тест в июне 2015 года в Саранске.

Россиянин является бронзовым призёром чемпионата Европы 2014 года и серебряным призёром Кубка мира 2014 года.

Ранее сообщалось, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) установило факт применения Сергея Шубенковым допинга.