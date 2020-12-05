Матыцин рассказал о первых шагах Иванова на посту президента ВФЛА

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о первых шагах нового президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Петра Иванова на посту.

«Порадовался, что Пётр Иванов сразу после конференции связался с независимой группой экспертов Руне Андерсена, обсудили вопрос и восстановления, и плана работы в краткосрочной и долгосрочной перспективе взаимодействия. Уже на пресс-конференции после совета прозвучала позитивная оценка того, что сделано. Надеемся, что в ближайшее время состоится решение по восстановлению прав спортсменов — даже в нейтральном статусе — для участия наших легкоатлетов в международных соревнованиях», — сказал Матыцин в эфире телеканала «Матч! Страна».

В настоящее время из-за санкций, наложенных на ВФЛА, российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под своим флагом, а также приостановлена выдача и временных разрешений на участие в соревнованиях под нейтральным флагом.

Ранее сообщалось, что в Минспорта попросили World Athletics о скорейшей очной встрече Коу и главы ВФЛА.